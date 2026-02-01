Policiamento foi intensificado e reforçado na Marinha Grande

"Foram ativadas redes alternativas de comunicação, reforçada a vigilância em zonas críticas e mobilizados reforços de Lisboa, Aveiro e Vila Real, na PSP", informou hoje o município da Marinha Grande, no distrito de Leiria, após o `briefing` de balanço sobre a resposta em curso às consequências da passagem da depressão Kristin no concelho.

O presidente da Câmara da Marinha grande, Paulo Vicente, agradeceu o empenho das forças de segurança, sublinhando o reforço significativo no terreno, de elementos da PSP e da GNR.

Segundo o autarca, a GNR destacou como principal dificuldade os constrangimentos nas comunicações, incluindo vulnerabilidades na rede SIRESP.

O policiamento foi intensificado junto a postos de combustível e outros locais, reforçado o dispositivo com 22 militares, em São Pedro de Moel e Vieira de Leiria.

"O Serviço Municipal de Proteção Civil continua a formar e a mobilizar equipas, apontando um elevado número de participações, em articulação com as forças de segurança e restantes agentes de proteção civil".

A autarquia informou também que está a funcionar uma Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), no Sport Império Marinhense, que acolhe, atualmente, 75 pessoas.

Existe ainda no local uma equipa multidisciplinar de apoio permanente, constituída por médica, enfermeira, assistente social e assistente operacional.

Na sede da SBR 1.º de Janeiro, no lugar da Ordem, foi instalada uma segunda ZCAP, numa tenda disponibilizada pelas Forças Amadas, que está a albergar desalojados e voluntários e é apoiada por duas técnicas de serviço social e profissionais de saúde.

O município destaca a forte mobilização solidária registada, com mais de 1.500 voluntários provenientes de todo o país, incluindo algumas figuras públicas.

"Os voluntários estão a ser canalizados para tarefas compatíveis com a sua atividade profissional, garantindo continuidade e eficácia no apoio. Os escuteiros da Marinha Grande e de Vieira de Leiria estão, igualmente, no terreno, em articulação com os serviços sociais".

A população pode recolher bens essenciais no Pavilhão Nery Capucho, das 09:00 às 18:00, e quem precisar de material de construção, deve dirigir-se ao Estaleiro Municipal (Rua do Matadouro).

A Câmara Municipal da Marinha Grande está também a garantir refeições aos operacionais que estão a trabalhar nas ações de limpeza, voluntários e desalojados.

A cantina social entrou em funcionamento no sábado, na Catina da Embra (junto à escola Básica João Beare), que está a fornecer refeições a famílias carenciadas, das 12:00 às 14:00 e das 18:00 às 20:00.

A autarquia sublinha ainda que em Vieira de Leiria, nas instalações da Junta de Freguesia, estão a ser asseguradas refeições para famílias carenciadas e forças de segurança e entregues bens essenciais.

É ainda disponibilizada rede wifi.

Na Moita, foi reposta a água, mantendo-se constrangimentos na energia elétrica e nas telecomunicações.