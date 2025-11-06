Polícias em início de carreira vão ter aumentos de 43% face a 2023

"Em 2023, um agente da PSP em início de carreira ganhava, juntando a remuneração base e suplemento de serviço e risco, um total 1.192 euros. Em 2026, o mesmo agente irá auferir 1.704 euros", disse Maria Lúcia Amaral durante o debate no parlamento da especialidade da proposta do Governo para o Orçamento de Estado para 2026 (OE2026), acrescentando que acontece exatamente o mesmo com um guarda da GNR.

A ministra indicou que se trata de um aumento de 43%, devendo-se esta subida ao acordo alcançado com os sindicatos da PSP e associações da GNR em julho de 2024.

Segundo a governante, a quase totalidade do orçamento do Ministério da Administração Interna (MAI) é com "despesa com pessoal".

"O compromisso do Governo em melhorar as condições de vida e dignificar a condição pessoal não se traduz apenas nestes aumentos. Traduz-se também na forma como se programam os investimentos em infraestrutura e equipamentos", disse, dando conta que estão previstos 134,9 milhões de euros para 2026 na melhoria das condições em equipamentos e instalações.

Segundo Maria Lúcia Amaral, o MAI prevê, entre 2025 e 2026, reabilitar ou construir de raiz 58 infraestruturas policiais e entregar à GNR e à PSP quase 1.300 novos veículos.