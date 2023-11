Poluição do ar junto ao aeroporto de Lisboa é 40 vezes acima do desejado

Foto: Vincent Camacho - Unsplash

Valores de concentração elevados que também foram detetados, por exemplo, no jardim do Campo Grande, junto a um parque infantil, como adianta Pedro Nunes, da Zero.



Estas partículas ultrafinas geradas pelos motores dos aviões podem ser inaladas e podem estar na origem de vários problemas de Saúde.



A associação ambientalista defende medidas urgentes, como a desactivação do aeroporto Humberto Delgado no prazo máximo de sete anos, e acusa o Governo e as autoridades de enfiarem a cabeça na areia, perante este problema.