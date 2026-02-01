Pombal garante qualidade da água e divulga localização de fontanários

"Os Serviços Municipais de Pombal informam que a água da rede pública no concelho de Pombal se encontra própria para consumo humano, cumprindo integralmente todos os parâmetros legais de qualidade", refere o município numa publicação nas redes sociais.

Segundo a autarquia, "a água distribuída na rede pública mantém-se dentro dos padrões habituais" e os "valores de cloro residual livre e de pH encontram-se conformes à legislação aplicável".

"Foram reforçados os procedimentos de monitorização e serão feitas análises à água para confirmação do restabelecimento da normalidade", assegura.

Para a população que ainda não tem água, na cidade de Pombal estão localizados fontanários no Largo do Arnado (perto da Farmácia Vilhena), Praça Faria da Gama (nas imediações do edifício da Junta de Freguesia) e Largo das Laranjeiras.

A autarquia informa ainda que existem torneiras no Largo do Cardal, perto da loja de brinquedos Casa Bebé.

Na semana passada, a Direção-Geral da Saúde alertou para riscos na segurança da água e dos alimentos após a depressão Kristin e os cortes de energia, recomendando cuidados no consumo, na alimentação e no saneamento para proteger a saúde da população.

No sábado, a vice-presidente do município, Isabel Marto, disse à agência Lusa que os lares e as juntas de freguesia do concelho de Pombal estavam a ser abastecidos de água por bombeiros de vários pontos do país.

"Estamos a distribuir água em vários pontos do concelho, para garantir que os lares tenham depósitos de água e as pessoas possam aceder a pontos de água em cada sede de freguesia", contou Isabel Marto.

Este trabalho está a ser feito com a ajuda de corporações de bombeiros de vários pontos do país que terão no concelho, pelo menos, 14 autotanques.

Quanto aos transportes urbanos de Pombal (PomBus), a partir de segunda-feira vão já estar em funcionamento as linhas 1 (azul), 3 (vermelha), 3 (verde) e 4.1 (amarela), sendo que nesse dia vão ser feitas "novas verificações de segurança, com o objetivo de proceder à reabertura gradual total da rede".

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Este sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de hoje para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.