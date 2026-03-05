Pombal tem 2.400 km de caminhos florestais para limpar diz autarquia

"Temos 2.400 quilómetros de caminhos florestais ainda para limpar, só para perceberem a dimensão do trabalho que temos de fazer, de forma rápida, para que estes caminhos e a floresta estejam limpos antes da época de incêndios. Portanto, 2.400 quilómetros é como ir daqui até Berlim", destacou.

Na cerimónia de apresentação do Programa Municipal de Recuperação e Transformação "Renascer e Avançar Pombal", o autarca aproveitou para divulgar alguns números relacionados com os danos causados pelo "comboio de tempestades".

"Temos 127 quilómetros de linhas de água obstruídas, que é um trabalho que temos de fazer também agora. Mas, como é que temos equipas para fazer isto tudo? É um desafio enorme e é por isso que nós temos sensibilizado, quer as entidades que nos acompanham aqui com proximidade, quer os membros do governo, das diversas áreas, para que reforcem as equipas no nosso terreno", acrescentou.

Para além de equipas para ajudarem na limpeza das linhas de água e de mais equipas de sapadores florestais para ajudar a limpar as florestas, Pedro Pimpão pede também "mais equipas para melhorarem as comunicações".

"Continuamos a ter muitos cidadãos e muitas empresas sem comunicações e com dificuldades a esse nível. Temos neste momento 4.500 pessoas sem rede móvel e temos 42 mil pessoas, individuais ou coletivas, famílias ou empresas, sem rede fixa", informou.

Para o também presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), "é muita gente", mais de um mês depois da passagem da tempestade Kristin.

"Tivemos até agora cerca de 4.300 operacionais do terreno com 500 viaturas. Neste período servimos, no nosso refeitório, 17.000 refeições", indicou.

De acordo com Pedro Pimpão, nos primeiros dias depois da passagem da tempestade Kristin, o concelho de Pombal contabilizou 29 mil clientes sem energia elétrica.

"Sem água foi um número mais reduzido", informou.

Nesta ocasião, o edil esclareceu também que o Programa Municipal de Recuperação e Transformação "Renascer e Avançar Pombal" serve para "orientar com método" aquilo que têm pela frente, mas também para estarem mais bem preparados.

"Não basta reparar o que foi danificado: é preciso construir melhor, com mais resiliência e ambição", sustentou.

O Programa Municipal de Recuperação e Transformação "Renascer e Avançar Pombal" está assente em três planos: de recuperação - Pombal Avalia; de resiliência - Pombal Protege; e de transformação - Pombal Renasce.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.