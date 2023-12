A ponte 25 de Abril vai ter trânsito condicionado na madrugada do próximo domingo. Será entre a uma e as cinco da manhã.

A circulação rodoviária não se fará no sentido norte/sul. No sentido contrário fica condicionada a uma via.



Estes condicionamentos têm a ver com um exercício para testar o plano de emergência da ponte.