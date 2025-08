Foto: José Pinto Dias - RTP

Foi finalmente dominado o incêndio que afeta há oito dias Ponte da Barca. Mas todo o dispositivo vai manter-se no local, em trabalhos de rescaldo e vigilância. O fogo deixou mais de sete mil hectares de área ardida e fez desaparecer muito do pasto, essencial para a sobrevivência do gado e dos animais selvagens.