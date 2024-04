Ponte de Lima e Seixal: O 25 de abril à direita e à esquerda

Dois municípios de cores políticas distintas - Ponte de Lima e Seixal. A Antena 1 esteve nestes dois territórios para perceber as diferenças e as semelhanças das celebrações do cinquentenário de Abril.



Cerca de 400 quilómetros separam Ponte de Lima, desde sempre um município onde se vota CDS, do Seixal, comunista desde as eleições livres.



Mas o que os une ou os separa quanto às comemorações do cinquentenário do 25 de abril?



Foi isso que os repórteres Diogo Pereira, a norte, e Inês Martins, no centro-sul, foram descobrir.