População imigrante quase quadruplicou em sete anos

RTP

Foto: Guilherme Colaço - RTP

Há cerca de um milhão e meio de estrangeiros a residir em território nacional. A população imigrante quase quadruplicou em sete anos. Os números são do relatório da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo.

Até dezembro de 2024 Portugal registava um milhão, 543 mil e 697 cidadãos estrangeiros a residir em território nacional.

Em abril, a AIMA já tinha publicado um relatório intercalar que apontava para estes números próximos.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou para as incongruências entre os dados da agência e os do Instituto Nacional de Estatística.

Dos atuais números, cerca de um milhão estão na posse de título de residência. Os restantes são beneficiários de proteção temporária ou atendimentos já feitos.

