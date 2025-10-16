País
População imigrante quase quadruplicou em sete anos
Foto: Guilherme Colaço - RTP
Há cerca de um milhão e meio de estrangeiros a residir em território nacional. A população imigrante quase quadruplicou em sete anos. Os números são do relatório da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo.
Em abril, a AIMA já tinha publicado um relatório intercalar que apontava para estes números próximos.
Marcelo Rebelo de Sousa apontou para as incongruências entre os dados da agência e os do Instituto Nacional de Estatística.
Dos atuais números, cerca de um milhão estão na posse de título de residência. Os restantes são beneficiários de proteção temporária ou atendimentos já feitos.