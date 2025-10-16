Marcelo promulga Lei dos Estrangeiros. "Corresponde minimamente ao essencial das dúvidas"

corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade suscitadas pelo presidente da República e confirmadas pelo Tribunal Constitucional", Marcelo Rebelo de Sousa promulgou "o diploma da Assembleia da República que altera a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional", lê-se em "Considerando que o diploma agora revisto e aprovado por 70 por cento dos deputadossuscitadas pelo presidente da República e confirmadas pelo Tribunal Constitucional", Marcelo Rebelo de Sousa promulgou "o diploma da Assembleia da República que altera a Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional", lê-se em nota publicada no portal da Presidência





Tal como tinha afirmado ontem, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta quinta-feira a Lei dos Estrangeiros. " Garanto que não passarei do dia 16, vou cumprir esse prazo, o que também já permite compreender qual é a minha inclinação",assegurou o presidente da República.

O prazo a que se referia ontem era o fim para o eventual envio para o Tribunal Constitucional.



No entanto, tal não aconteceu porque o diploma revisto “corresponde minimamente ao essencial das dúvidas de inconstitucionalidade” que foram suscitadas pelo Chefe de Estado e confirmadas pelo Tribunal Constitucional.





A primeira versão do diploma foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, em 08 de agosto. Em concreto, os juízes do Palácio Ratton chumbaram cinco normas, a maioria destas referiam-se a o reagrupamento familiar, incluindo o estabelecimento de "um prazo cego de dois anos" para o pedido.



No mesmo dia, Marcelo Rebelo de Sousa vetou então o diploma.



No final de setembro, a Assembleia da República aprovou a nova versão da Lei de Estrangeiros, PSD, CDS-PP, IL, CHEGA E JPP votaram a favor dão luz verde à lei dos estrangeiros. PS, Bloco de Esquerda, Livre, PAN e PCP votaram contra.



Já em setembro, o presidente da República afirmava não se lembrar “de ter vetado ou mandado uma segunda vez para o Tribunal Constitucional” uma lei depois de ser “expurgada” após um veto dos juízes do Palácio Ratton.







