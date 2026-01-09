Por melhores condições. Federação dos médicos assinou protocolo negocial com o Governo

A Federação Nacional dos Médicos assinou, esta sexta-feira, um protocolo negocial com o Governo para conseguir melhores condições para os médicos no Serviço Nacional de Saúde.

Sobre as últimas mortes de doentes à espera de socorro e à espera nas urgências, a FNAM diz que há responsabilidade política. “Há uma responsabilidade política e Luís Montenegro e Ana Paula Martins sabem disso”, disse Joana Bordalo e Sá em declarações à saída da reunião no Ministério da Saúde.





Esta sexta-feira, os médicos tarefeiros enviaram uma carta aberta ao presidente da República a pedir que pondere o diploma que vai alterar as regras dos profissionais.



A Associação de Médicos Prestadores de Serviços alerta que um decreto que não tenha em consideração a realidade concreta destes médicos pode conduzir a uma paralisação dos serviços de urgência a nível nacional.



Mesmo assim, garantem que continuam a confiar que Marcelo Rebelo de Sousa vai salvaguardar o interesse público.



O diploma em questão estabelece critérios mais restritivos para a prestação de serviços no Serviço Nacional de Saúde para minimizar a assimetrias entre os médicos.





A presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, espera que a ministra avance com medidas concretas.