Portalegre. Quinze forças entregaram candidaturas para disputar dois mandatos

O PS, que fez o pleno e elegeu dois deputados em 2022, volta a apostar no antigo secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, de 43 anos, para encabeçar a sua lista neste círculo eleitoral que apenas tem inscritos 93.120 eleitores, segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Nesta corrida eleitoral, a Aliança Democrática (AD), composta por PSD/CDS-PP e PPM, quer recuperar o deputado que perdeu nas penúltimas legislativas, lançando o atual presidente da Câmara de Fronteira (Portalegre), Rogério Silva, de 43 anos.

O partido Chega "viaja" para Portalegre nestas legislativas propondo ao eleitorado o antigo secretário de Estado do PSD, Henrique de Freitas, de 62 anos, e a Iniciativa Liberal aposta no Mestre em Engenharia Mecânica e empresário João Leal da Costa, de 31 anos.

O Bloco de Esquerda avança nesta corrida eleitoral com o empresário Rui de Sousa, de 41 anos, e a CDU apresenta em Portalegre a professora e vereadora sem pelouros na Câmara de Nisa, Maria de Fátima Dias, de 61 anos.

Ainda no campo dos partidos com assento parlamentar nesta última legislatura, o partido Livre entra nesta corrida eleitoral em Portalegre com o estudante João Ramos, de 26 anos, e o PAN apresenta a professora de Física e Química Telma Espírito Santo, de 43 anos.

Concorrem ainda nestas eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Portalegre o partido Ergue-te que candidata José de Utra Machado Pinto Coelho, RIR - Reagir, Incluir, Reciclar, Emanuel Martins, e Volt Portugal João Fernandes.

A Alternativa Democrática Nacional (ADN) apresentou como cabeça de lista Jorge Ângelo, a Nova Direita, que se estreia nestas eleições legislativas, Paulo Caldeira, o Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP), António Corricas, e a Alternativa 21 (Aliança/MPT) Fábio Ferreira de Carvalho, que é mandatário e o único candidato na lista entregue no tribunal.

A lei eleitoral da Assembleia da República estabelece, no artigo 15.º, que "as listas propostas à eleição devem conter indicação de candidatos efetivos em número igual ao dos mandatos atribuídos ao círculo eleitoral a que se refiram e de candidatos suplentes em número não inferior a dois nem superior aos dos efetivos, não podendo exceder cinco".

Com um tecido empresarial débil, onde a desertificação se acentua diariamente e a perda de população é uma agravante, o distrito de Portalegre tem elegido, ao longo dos últimos anos, apenas dois deputados, sendo essa alternância centrada em dois partidos: PS e PSD.

Em 2022, o distrito de Portalegre contava com 94.374 eleitores inscritos, quando em 2019 estavam registados 96.391, segundo dados do Ministério da Administração Interna.

De acordo com os Censos 2021, o distrito de Portalegre tinha perdido um total de 13.517 habitantes nos últimos 10 anos.