Porto. Dois adeptos ingleses detidos por agressões à polícia

Um polícia ficou ferido e teve de ser assistido no hospital. Os incidentes ocorreram após o jogo da final da Liga dos Campeões. Os adeptos, que estavam a assistir ao encontro em locais separados, deslocaram-se no final do jogo para a Ribeira e foi lá que começaram os desacatos.