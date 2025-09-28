Porto regista maioria de 140 ocorrências causadas pela `Gabrielle`

A proteção civil registou 140 ocorrências durante madrugada. A maioria foi na área metropoltiana do Porto, mas não há vítimas nem danos.

Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja.



São os efeitos da passagem da depressão pós-tropical Gabrielle que deixa os restantes distritos continentais sob aviso amarelo devido à agitação marítima e à chuva.



Todos os distritos estão também sob aviso amarelo por causa do vento, com rajadas até 90 km/h, em especial no litoral e zonas de serra.