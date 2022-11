Portões fechados. Ativistas em defesa do ambiente mantêm protesto no Liceu Camões

Os ativistas climáticos encerraram a cadeado dois portões do Liceu Camões."Os ativistas fecharam os dois portões do Liceu Camões encontrando-se estes do lado de dentro e do lado de fora da escola.", confirmava ao início da manhã fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, citada pela agência Lusa.Pelas 10h00 decorria uma reunião entre a direção da escola secundária e representantes do movimento de protesto.

Os ativistas instaram no fim de semana o ministro da Economia a visitar o movimento de ocupação no Liceu Camões e assistir a uma palestra.



O movimento Greve Climática Estudantil Lisboa mantém, desde a passada segunda-feira, um. A iniciativa tem por objetivo exigir o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.Os protestos coincidem com a COP27 - Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que decorre na estância turística de Sharm el-Sheikh, no Egito, até ao próximo dia 18 de novembro.

c/ Lusa