Portugal com tendência decrescente de novos casos de infeção por VIH

Direção-Geral da Saúde (DGS), através do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e Infeção pelo VIH assinala o Dia Mundial da Sida, dia 1 de dezembro, sob o lema ''As Comunidades na Liderança''.





Como chamada de atenção a Direção Geral da Saúde pediu a cidades na via rápida para acabar com a epidemia de VIH, a iluminarem de vermelho alguns edifícios, em homenagem às vitimas de Sida.





O primeiro caso de Sida Portugal foi registado há 40 anos, em 1983. Até agora 15 mil pessoa já morreram em Portugal, vítimas da doença. Apesar da diminuição do número de infeções, em Portugal, a taxa continua a ser superior à Europeia.