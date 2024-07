Portugal conquista prata em Olimpíadas Europeias de Informática para Raparigas

Laura Muliar, aluna do 12.º ano do Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima, foi a medalhada de Portugal, país que participou pela primeira vez na competição.

A estudante já tinha ficado este ano em segundo lugar nas Olimpíadas Nacionais de Informática e conquistado uma medalha de bronze nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Informática.

As Olimpíadas Europeias de Informática para Raparigas, que este ano se realizaram entre 21 e 27 de julho, nos Países Baixos, com 195 concorrentes de 56 países, visam "promover a participação feminina e a excelência no domínio da informática".

Em setembro realizam-se no Egito as Olimpíadas Internacionais de Informática, com participação portuguesa.

Em Portugal, as Olimpíadas de Informática são organizadas pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em colaboração com a Universidade do Porto e a Universidade de Priceton, nos Estados Unidos.

A esta competição podem concorrer alunos dos ensinos básico e secundário.