Portugal disponível para acolher "alguns migrantes" que chegam a Lampedusa

"Portugal, já no passado, assumiu um compromisso no âmbito do mecanismo voluntário de solidariedade (europeu). Temos sempre expressado a nossa solidariedade e a disponibilidade para acolher migrantes quando estas situações ocorrem", disse o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes.







Mais pormenores com a correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.