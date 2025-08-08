Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

Perto de 90 concelhos do interior norte e centro do país encontram-se esta sexta-feira em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Estão em risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e a maioria dos de Vila Real, Viseu e Castelo Branco.



Na mesma situação estão dezenas de municípios dos distritos de Braga, Porto, Santarém e Portalegre.



Em risco muito elevado encontram-se perto de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Faro.



O IPMA colocou em risco elevado perto de meia centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.



Em risco moderado estão dezenas de municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora, Portalegre, Beja e Faro.



A meteorologia prevê para esta sexta-feira céu pouco nublado ou limpo, com muita nebulosidade no litoral oeste até final da manhã, que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso.



Prevê-se ainda um aumento temporário de nebulosidade no interior das regiões norte e centro à tarde.



As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 13 graus Celsius em Setúbal e os 20 graus em Portalegre, Castelo Branco e Guarda e as máximas entre os 23 graus de Sines e os 39 em Bragança.