Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

O Governo prolongou a situação de alerta até à próxima quarta-feira. Estão previstas temperaturas acima da média e o risco de incêndio é máximo. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.
Jorge Esteves - RTP
Foto: Rodrigo Lobo - RTP
O secretário de Estado da Proteção Civil admite que as alterações à lei criminal podem inibir eventuais incendiários. Em entrevista ao 360, na RTP3, Rui Rocha acrescentou que, só este ano, já foram detidas 75 pessoas por atear fogos.
Foto: José Pinto Dias - RTP
O incêndio em Vila Pouca de Aguiar obrigou bombeiros e populações a mais um dia de combate. O fogo esteve muito próximo das casas na aldeia de Pinduradouro.
A situação de alerta por causa do calor e do risco de incêndio vai ser prolongada até à próxima quarta feira.
O primeiro-ministro disse esta noite que não é correto dizer que há "falta de meios" para combater os incêndios em Portugal.