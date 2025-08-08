Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por Carlos Santos Neves - RTP

O Governo prolongou a situação de alerta até à próxima quarta-feira. Estão previstas temperaturas acima da média e o risco de incêndio é máximo. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.

Emissão da RTP3

Jorge Esteves - RTP

Momento-Chave
Risco máximo
por RTP

Perto de 90 concelhos abrangidos

Perto de 90 concelhos do interior norte e centro do país encontram-se esta sexta-feira em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Estão em risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e a maioria dos de Vila Real, Viseu e Castelo Branco.

Na mesma situação estão dezenas de municípios dos distritos de Braga, Porto, Santarém e Portalegre.

Em risco muito elevado encontram-se perto de 60 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Faro.

O IPMA colocou em risco elevado perto de meia centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo.

Em risco moderado estão dezenas de municípios nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora, Portalegre, Beja e Faro.

A meteorologia prevê para esta sexta-feira céu pouco nublado ou limpo, com muita nebulosidade no litoral oeste até final da manhã, que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso.

Prevê-se ainda um aumento temporário de nebulosidade no interior das regiões norte e centro à tarde.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 13 graus Celsius em Setúbal e os 20 graus em Portalegre, Castelo Branco e Guarda e as máximas entre os 23 graus de Sines e os 39 em Bragança.
Momento-Chave
Ponto de situação
por RTP

Portugal em situação de alerta até à próxima quarta-feira

  • O Governo decidiu prolongar a situação de alerta até dia 13 de agosto. São esperadas temperaturas acima da média e é máximo o risco de incêndio. Mantêm-se a prontidão do dispositivo e as restrições e proibições nas atividades agrícolas e de recreio em meio rural. É o caso da utilização de fogo ou de máquinas que libertem fagulhas;


  • A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, justificou o prolongamento da situação de alerta com o esperado aumento das temperaturas e o facto de, durante este último período, terem deflagrado menos incêndios;


  • A titular da pasta da Administrção Interna indicou ainda que o Executivo vai propor ao Parlamento um agravamento das penas para incendiários. Na RTP3, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, manifestou-se convicto de que será possível, desta forma, inibir os potenciais autores de incêndios;


  • O incêndio de Vila Pouca de Aguiar está dado como dominado. Mas na quinta-feira chegou a estar próximo de casas na aldeia de Pinduradouro;


  • Portugal vai comprar dois kits de combate aos incêndios. O objetivo é que sejam usados para adaptar os C-130 da Força Aérea. O Governo confirma esta compra, mas não avança quando estarão disponíveis. É certo, porém, que este ano não estarão operacionais. O custo é de 16 milhões de euros;


  • Esta sexta-feira são quatro os distritos sob aviso laranja por causa do calor - Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda. A amarelo vão estar Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja;


  • No sábado, Bragança e Vila Real vão estar sob aviso vermelho, o mais pronunciado da escala. Estão previstas temperaturas que podem chegar aos 39 graus Celsius. O aviso vermelho estará em vigor entre as 9h00 de sábado e as 6h00 de domingo. Viseu, Guarda e Castelo Branco vão ter aviso laranja, o segundo mais grave.
Momento-Chave
por RTP

Governo acredita que alterações à lei criminal podem inibir incendiários

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

O secretário de Estado da Proteção Civil admite que as alterações à lei criminal podem inibir eventuais incendiários. Em entrevista ao 360, na RTP3, Rui Rocha acrescentou que, só este ano, já foram detidas 75 pessoas por atear fogos.

Momento-Chave
por RTP

Incêndio em Vila Pouca de Aguiar dado como dominado

Foto: José Pinto Dias - RTP

O incêndio em Vila Pouca de Aguiar obrigou bombeiros e populações a mais um dia de combate. O fogo esteve muito próximo das casas na aldeia de Pinduradouro.

O incêndio foi dado como dominado ao final da tarde de quinta-feira.
Momento-Chave
por RTP

Situação de alerta prolongada até 13 de agosto

A situação de alerta por causa do calor e do risco de incêndio vai ser prolongada até à próxima quarta feira.

O anúncio foi feito pela ministra da Administração Interna, que no balanço deste período afirma que as proibições decretadas pelo governo conseguiram que houvesse menos ignições.

A ministra revelou que vai haver penas mais pesadas para os crimes de incêndio. O governo já está a preparar a proposta para levar ao parlamento.
Momento-Chave
por RTP

Combate aos incêndios. PM diz que Portugal tem "maior dispositivo de sempre em prontidão"

O primeiro-ministro disse esta noite que não é correto dizer que há "falta de meios" para combater os incêndios em Portugal.

De passagem pela Feira de São Mateus, em Viseu, Luís Montenegro sublinhou que este ano o país tem o "maior dispositivo de sempre" e em prontidão.
