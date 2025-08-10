pulse-iconDireto

Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por Cristina Sambado - RTP

A Proteção Civil aumentou o estado de prontidão para o nível máximo este domingo. No âmbito da declaração de situação de alerta, prolongada até dia 13, o nível de prontidão especial subiu agora para quatro, o mais alto da escala. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.

José Pinto Dias - RTP

Momento-Chave
por RTP

Incêndio em Trancoso entrou em fase de resolução esta manhã

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

O fogo de Trancoso entrou em fase de resolução ao início da manhã, no entanto ainda existem pontos quentes, como constatou a equipa de reportagem da RTP na localidade de Barrocal. Os operacionais vão manter-se no terreno.

O incêndio começou às 16h00 de sábado no concelho de Trancoso e lavrou com bastante intensidade junto a algumas populações. Mais de 330 operacionais estiveram no terreno apoiados por cerca de 100 viaturas e nove meios aéreos.
Momento-Chave
por RTP

Incêndio de Moimenta da Beira em fase de resolução

Foto: Núria Melo - RTP

O incêndio em Moimenta da Beira passou à fase de resolução, depois de no sábado ter estado descontrolado. Estão no terreno 429 operacionais apoiados por 136 veículos e quatro máquinas de rastro. O comandante da Proteção Civil de Dão/Lafões Miguel David afirmou à RTP que o facto do fogo estar em fase de resolução "não significa que os trabalhos tenham acabado".

"Há um trabalho ainda de grande empenhamento ao nível da eliminação de pontos quentes", acrescentou. Os meios vão permanecer no terreno "pelo tempo que for necessário, até termos certezas e estarmos seguros deste trabalho que vai ser certamente bastante moroso", devido às dificuldades do terreno.

Já não há "chama ativa em todo o perímetro do incêndio".

A última noite foi muito complexa e com muito trabalho dos operacionais que estão no terreno.

Um bombeiro, que teve de ser retirado para o hospital de Vila Real, já teve alta e regressou para junto da equipa.
Momento-Chave
por RTP

Reativação em Vila Real

 Há dois incêndios que continuam por dominar, a esta hora. Houve uma reativação em Ribeira de Pena e outra em Vila Real. 
Neste último, que começou em Sirarelhos estão já sete meios aéreos empenhados no combate às chamas.

Os fogos de Trancoso, e o de Moimenta da Beira já entraram em fase de resolução. Nos dois incêndios continuam mais de 750 operacionais e um meio aéreo.
Momento-Chave
por Lusa

Trancoso e Moimenta da Beira em resolução e mantêm-se quase 1.300 operacionais no terreno

Quase 1.300 operacionais estavam hoje de manhã a combater incêndios em Portugal, com os fogos de Trancoso e Moimenta da Beira a entrar em fase de resolução, segundo dados publicados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com o `site` da entidade, consultado pela Lusa pelas 08:20, estavam no terreno 1.278 operacionais, 402 meios terrestres e um meio aéreo.

Durante esta manhã, o incêndio que afetou Trancoso entrou em fase de resolução, ainda que mantenha 338 operacionais e 108 meios terrestres.

Também Moimenta da Beira passou à fase de resolução, depois de no sábado ter estado descontrolado. Estão neste fogo 429 operacionais e 137 meios terrestres.

Estão ainda ativos os incêndios de Ribeira de Pena e Sirarelhos, em Vila Real, mobilizando, respetivamente, 118 operacionais, 46 meios terrestres e um meio aéreo e 156 operacionais e 44 meios terrestres.

No total, a Proteção Civil contabilizava 30 ocorrências de fogo esta manhã.

Portugal está em situação de alerta devido ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam para um risco significativo de incêndio rural.

Durante este período é proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.

A situação de alerta implica também proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.

Momento-Chave
por RTP

Fogos ativos em Moimenta, Trancoso e Vila Real

Três grandes incêndios continuam por dominar, a esta manhã. Os fogos de Trancoso, e o de Moimenta da Beira são os que mobilizam mais meios.

Só nestes dois incêndios estão envolvidos mais de 750 operacionais.

O fogo em Moimenta da Beira é o que preocupa mais as autoridades. Começou na sexta-feira e ameaçou algumas localidades.

Em Vila Real, trata-se de uma reativação do grande incêndio de Sirarelhos que durou toda a semana.

O fogo em Moimenta da Beira é o que preocupa mais as autoridades. Começou na sexta-feira e ameaçou algumas localidades.
Momento-Chave
Temperaturas elevadas
por RTP

Bragança e Vila Real em alerta vermelho

Os distritos de Bragança e Vila Real vão estar hoje sob aviso vermelho devido ao calor. Viseu, Guarda e Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estarão sob aviso laranja. Estão previstos 40 graus de máxima.

Os restantes distritos estão sob aviso amarelo.

O país encontra-se em situação de alerta.

Entre as medidas em vigor está a proibição de acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, bem como a realização de queimas e queimadas.

Está também proibida a realização de trabalhos nas florestas e zonas agrícolas com o recurso a maquinaria e o uso de fogo de artifício.
Momento-Chave
por RTP

Proteção Civil reforça posicionamento de meios

A Proteção Civil aumentou o estado de prontidão para o nível máximo este domingo. No âmbito da declaração de situação de alerta, prolongada até dia 13, o nível de prontidão especial subiu agora para quatro, o mais alto da escala.

Este alerta irá manter-se até às 23h59 de dia 12, terça-feira.

De acordo com a Proteção Civil, será feito um reforço de pré-posicionamento de meios face à previsão de uma "complexidade significativa" das condições meteorológicas nos próximos dias.
