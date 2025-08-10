Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

De acordo com o `site` da entidade, consultado pela Lusa pelas 08:20, estavam no terreno 1.278 operacionais, 402 meios terrestres e um meio aéreo.

Durante esta manhã, o incêndio que afetou Trancoso entrou em fase de resolução, ainda que mantenha 338 operacionais e 108 meios terrestres.

Também Moimenta da Beira passou à fase de resolução, depois de no sábado ter estado descontrolado. Estão neste fogo 429 operacionais e 137 meios terrestres.

Estão ainda ativos os incêndios de Ribeira de Pena e Sirarelhos, em Vila Real, mobilizando, respetivamente, 118 operacionais, 46 meios terrestres e um meio aéreo e 156 operacionais e 44 meios terrestres.

No total, a Proteção Civil contabilizava 30 ocorrências de fogo esta manhã.

Portugal está em situação de alerta devido ao agravamento das previsões meteorológicas que apontam para um risco significativo de incêndio rural.

Durante este período é proibido o acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais, de acordo com os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, bem como a realização de queimas e queimadas, ficando igualmente suspensas as autorizações emitidas para esse período.

A situação de alerta implica também proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais e rurais com o recurso a maquinaria e o uso de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos. Neste caso, também as autorizações já emitidas ficam suspensas.