Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

Foi confirmada esta sexta-feira a primeira vítima mortal da vaga de incêndios que tem assolado nas últimas semanas o território continental do país. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da reposta do dispositivo.
Foi confirmada esta sexta-feira a primeira vítima mortal da vaga de incêndios que tem assolado nas últimas semanas o território continental do país. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da reposta do dispositivo.
Lusa
Das duas frentes de fogo que tinha, uma delas já está em consolidação e a outra, ainda ativa, não estará a ameaçar populações.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Guarda, deteve no dia de ontem (15/08), com a colaboração do Posto Territorial de Seia da GNR, um homem de 19 anos, pela presumível autoria de um crime de incêndio florestal, ocorrido nessa noite, em Seia.
Segundo o IPMA, os distritos mais afetados são Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra e Castelo Branco.
Na Guarda, na aldeia de Alverca da Beira, as chamas atingiram uma casa devoluta. A preocupação pelas outras habitações vizinhas levou a que dezenas de pessoas tentassem com os próprios meios apagar o incêndio.
O incêndio em São Gens, concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, foi dado como dominado às 02:58 e está em vigilância, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
"Já está em vigilância, as viaturas estão no local, a aguardar o incêndio, não vá haver ativações e eles atuam. Há meios no local, mas já não estão a combate", disse fonte do Comando Sub-regional do Alto Alentejo.
O incêndio em povoamento florestal eclodiu às 18:13 de sexta-feira e hoje, por volta das 04:45, encontravam-se no local 119 operacionais e 36 viaturas.
Os sete principais incêndios a lavrar em Portugal continental estavam por volta dessa hora a ser combatidos por 3.378 operacionais, apoiados por 1.118 viaturas.
De acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os fogos que concentravam maior número de meios às 04:45 era o de Vila Boa, Sátão, na região de Viseu, com 946 operacionais, e o do Piódão, em Arganil, no distrito de Coimbra, onde se encontram 909 operacionais.
O incêndio do Piódão, em Arganil, que começou na quarta-feira, é o que mobiliza mais meios, seguido do fogo de Vila Boa, em Sátão.
Foto: António Pedro Santos - Lusa
A ajuda surge na sequência da ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.
Foto: Jorge Esteves - RTP
Um ex-autarca que estava com a população a ajudar no combate aos fogos no concelho da Guarda perdeu esta sexta-feira a vida.