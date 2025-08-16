Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

"Já está em vigilância, as viaturas estão no local, a aguardar o incêndio, não vá haver ativações e eles atuam. Há meios no local, mas já não estão a combate", disse fonte do Comando Sub-regional do Alto Alentejo.

O incêndio em povoamento florestal eclodiu às 18:13 de sexta-feira e hoje, por volta das 04:45, encontravam-se no local 119 operacionais e 36 viaturas.

Os sete principais incêndios a lavrar em Portugal continental estavam por volta dessa hora a ser combatidos por 3.378 operacionais, apoiados por 1.118 viaturas.

De acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os fogos que concentravam maior número de meios às 04:45 era o de Vila Boa, Sátão, na região de Viseu, com 946 operacionais, e o do Piódão, em Arganil, no distrito de Coimbra, onde se encontram 909 operacionais.