pulse-iconDireto

Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por RTP

Foi confirmada esta sexta-feira a primeira vítima mortal da vaga de incêndios que tem assolado nas últimas semanas o território continental do país. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da reposta do dispositivo.

Lusa

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
por RTP

Incêndio na serra da Lousã com uma das frentes já em consolidação

Das duas frentes de fogo que tinha, uma delas já está em consolidação e a outra, ainda ativa, não estará a ameaçar populações.

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

PJ detém suspeito de incêndio florestal em Seia

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Guarda, deteve no dia de ontem (15/08), com a colaboração do Posto Territorial de Seia da GNR, um homem de 19 anos, pela presumível autoria de um crime de incêndio florestal, ocorrido nessa noite, em Seia.

VER MAIS
O suspeito terá ateado o incêndio com recurso a chama direta, sem motivo evidente, pondo em risco floresta e habitações em plena Serra da Estrela, num dia fortemente marcado por incêndios florestais no mesmo distrito, que causaram inclusive a morte de um cidadão e ferimentos graves noutros.

O incêndio não assumiu maiores proporções em virtude da intervenção de populares e veraneantes que passavam no local, os quais debelaram as chamas no seu início por meios próprios.

O detido, já investigado no passado pelo mesmo tipo de crimes, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Dezenas de concelhos do interior Norte e Centro do país e do Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio

Segundo o IPMA, os distritos mais afetados são Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra e Castelo Branco.

VER MAIS
Também em risco máximo estão dezenas de outros municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Portalegre e Faro.
PUB
por RTP

Mais de 200 operacionais ainda a combater fogos na Guarda

VER MAIS
O fogo continua a lavrar no concelho. As autoridades estão preocupadas com duas frentes entre os concelho da Guarda e de Pinhel.


PUB
Momento-Chave
por RTP

Noite difícil para muitas populações ameaçadas pelo fogo

Na Guarda, na aldeia de Alverca da Beira, as chamas atingiram uma casa devoluta. A preocupação pelas outras habitações vizinhas levou a que dezenas de pessoas tentassem com os próprios meios apagar o incêndio.

VER MAIS
A população critica a organização da Proteção Civil.
PUB
Momento-Chave
por Lusa

Fogo no concelho de Nisa dominado e em vigilância

O incêndio em São Gens, concelho de Nisa, no distrito de Portalegre, foi dado como dominado às 02:58 e está em vigilância, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

VER MAIS

"Já está em vigilância, as viaturas estão no local, a aguardar o incêndio, não vá haver ativações e eles atuam. Há meios no local, mas já não estão a combate", disse fonte do Comando Sub-regional do Alto Alentejo.

O incêndio em povoamento florestal eclodiu às 18:13 de sexta-feira e hoje, por volta das 04:45, encontravam-se no local 119 operacionais e 36 viaturas.

Os sete principais incêndios a lavrar em Portugal continental estavam por volta dessa hora a ser combatidos por 3.378 operacionais, apoiados por 1.118 viaturas.

De acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os fogos que concentravam maior número de meios às 04:45 era o de Vila Boa, Sátão, na região de Viseu, com 946 operacionais, e o do Piódão, em Arganil, no distrito de Coimbra, onde se encontram 909 operacionais.

PUB
Momento-Chave
Ponto de situação
por RTP

Quase 3 500 operacionais estão a combater dez incêndios no continente

O incêndio do Piódão, em Arganil, que começou na quarta-feira, é o que mobiliza mais meios, seguido do fogo de Vila Boa, em Sátão.

VER MAIS
Cada um destes fogos tem quase mil operacionais no terreno. 

De acordo com a Proteção Civil, as chamas avançam ainda nos concelhos de Trancoso, Lousã, Freixo de Espada à Cinta, Guarda e Sabugal. 

Também com centenas de meios no terreno, os incêndios de Tabuaço, Vila Real e Portalegre continuam ativos, a esta hora, mas controlados.
PUB
por RTP

Dois aviões suecos chegam a Portugal no domingo

Foto: António Pedro Santos - Lusa

A ajuda surge na sequência da ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

VER MAIS
Presidente da República e primeiro-ministro estiveram esta sexta-feira na sede da Proteção Civil, em Carnaxide, mas nenhum dos dois falou no final da reunião e foi o secretário de Estado que prestou os esclarecimentos.
PUB
por RTP

Ex-autarca é primeira vítima mortal dos incêndios

Foto: Jorge Esteves - RTP

Um ex-autarca que estava com a população a ajudar no combate aos fogos no concelho da Guarda perdeu esta sexta-feira a vida.

VER MAIS
PUB