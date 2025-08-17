pulse-iconDireto

Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por RTP

Os dois aviões Fire Boss cedidos pela Suécia para ajudar no combate aos incêndios rurais só devem chegar a Portugal na segunda-feira e não no domingo como se previa inicialmente, segundo informou a Proteção Civil. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da reposta do dispositivo.

Fernando Andrade - RTP

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
por RTP

Incêndio da Lousã sem frente ativa

Há pontos quentes na serra da Lousã, mas a situação é agora bem mais calma neste incêndio que começou na quinta-feira. Decorrem trabalhos de consolidação e de vigilância.

VER MAIS
PUB
Momento-Chave
por RTP

Fogo de Arganil apenas com uma frente ativa, mas perigo para aldeias ainda não passou

A noite permitiu que o incêndio em Arganil ficasse apenas com uma frente ativa, depois de ontem ao fim do dia ainda estarem duas frentes de fogo a lavrar.

VER MAIS
No entanto, ainda há aldeias no caminho do fogo e a decisão de as confinar foi tomada e por isso foi cortado o trânsito de acesso. Relvas, Ribeiro e Teixeira são exemplos dessa decisão.

O autarca de Arganil espera que ainda hoje se consiga dominar a frente que ainda está ativa.
PUB
por RTP

Onda de solidariedade traz nova casa modular e abrigo para animais para pastor

Desencadeou-se uma onda de solidariedade para com o pastor de Oliveira do Hospital que perdeu tudo. A situação foi revelada no Telejornal e o pastor vai agora ter uma casa modular e um abrigo para os animais.

VER MAIS
Através do IRA e da campanha de um primo do pastor já foram angariados pelo menos 85 mil euros.
PUB
Momento-Chave
Ponto de situação
por RTP

Oito incêndios ativos mobilizam quase três mil operacionais

Há oito incêndios ativos em Portugal continental. São os mais significativos registados na página da Proteção Civil.

VER MAIS
São os da Lousã, Trancoso, Arganil, Sátão, Celorico de Basto, Sabugal, Tarouca e na Guarda.

Envolvem quase três mil operacionais e mil veículos.

Os incêndios de Sátão, Arganil, Lousã e Trancoso são os que mais meios têm no combate às chamas.

Com a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, deverão chegar, amanhã, dois aviões Fire Boss cedidos pela Suécia. Inicialmente, estavam previstos chegar este domingo.

Ontem, o fumo intenso impediu a atuação dos meios aéreos em várias localidades.

O incêndio que deflagrou no sábado em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, foi dado como dominado esta madrugada, adiantou fonte da Proteção Civil.
 
O fogo entrou em resolução às 04h15, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Ave.
PUB
Momento-Chave
por Lusa

Dominado fogo que atingiu Mondim de Basto

O incêndio que deflagrou no sábado em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, foi dado como dominado esta madrugada, adiantou fonte da Proteção Civil.

VER MAIS

O fogo entrou em resolução às 04:15, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Ave.

Pelas 04:50 de hoje, mantinham-se no local 141 operacionais, apoiados por 44 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para o incêndio foi dado pelas 16:41 de sábado.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração do estado de alerta, em vigor até domingo.

Os fogos provocaram um morto e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual deverão chegar, na segunda-feira, dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos incêndios.

Segundo dados oficiais provisórios, até 16 de agosto arderam 139 mil hectares no país, 17 vezes mais do que no mesmo período de 2024. Quase metade desta área foi consumida em apenas dois dias desta semana.

 

PUB
por RTP

Incêndio em Arganil mantém duas frentes ativas

O incêndio que começou em Arganil avança com duas frentes ativas. Nas aldeias de Benfeita e Porto Castanheiro, a população está confinada porque as chamas ainda se encontram perto.

VER MAIS
Em Oliveira do Hospital, este incêndio destruiu pelo menos duas primeiras habitações e um armazém agrícola.
PUB
por RTP

Guarda. Aldeia de Freixedas rodeada pelas chamas

O combate aos incêndios florestais deixou cinco bombeiros ligeiramente feridos.

VER MAIS
Em Vila Nova de Foz Côa arderam três casas de segunda habitação, enquanto a aldeia de Freixedas ficou rodeada pelas chamas.
PUB
por RTP

Incêndio na Lousã lavra há dois dias e ameaça aldeias

Os bombeiros estão preocupados com o incêndio na serra da Lousã. Os turistas já saíram de uma aldeia de xisto chamada Talasnal, mas alguns proprietários mantém-se no local para ajudar a travar as chamas.

VER MAIS
Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros.
PUB
por RTP

Incêndios. Pastor vai receber casa após onda de solidariedade

Desencadeou-se uma onda de solidariedade para com o pastor de Oliveira do Hospital que perdeu tudo. A situação foi revelada no Telejornal e o pastor vai agora ter uma casa modular e um abrigo para os seus animais.

VER MAIS
PUB
por RTP

Aviões cedidos pela Suécia só chegam na segunda-feira

Os dois aviões Fire Boss cedidos pela Suécia para ajudar no combate aos incêndios rurais só devem chegar a Portugal na segunda-feira em vez de domingo, segundo informou a Proteção Civil.

VER MAIS
"Por constrangimentos na sua operação, a informação por parte do Mecanismo é que eles só chegarão na segunda-feira", disse o comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, durante a conferência de imprensa deste sábado.

A chegada dos aviões foi anunciada na sexta-feira pelo secretário de Estado da Proteção Civil, que na altura adiantou que os aviões deviam chegar no domingo e começar a operar na segunda-feira.
PUB