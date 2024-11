Portugal não está a reduzir as emissões de gases poluentes

No Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, apresentado esta quarta-feira, na COP29, no Azerbaijão, Portugal desce duas posições, em relação ao ano passado. O país está agora no 15.º lugar.O ambientalista Francisco Ferreira, da ZERO, explica os motivos para este desempenho menos positivo.É esperado que as emissões de gases com efeito de estufa em Portugal registem uma subida, ainda longe do pico de 2005.O Índice de Desempenho das Alterações Climáticas foi revelado enquanto decorre no Azerbaijão a COP29.A acompanhar os trabalhos, na cidade de Baku, no Azerbaijão, o ambientalista Francisco Ferreira lamenta que as metas para reduzir as emissões não reúnam consenso entre os países.