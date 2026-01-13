Portugal paga 8,4 milhões de euros para não receber mais migrantes

Portugal dispôs-se a pagar 8,4 milhões de euros para não receber mais migrantes.





O executivo português apresentou um pedido de exceção, optando por pagar e garantir que não fica obrigado a receber mais refugiados.





A decisão favorável a Portugal foi publicada no jornal oficial da União Europeia, que refere ainda o valor, 8,4 milhões de euros, que o governo se comprometeu a pagar, a partir de junho,para a reserva de solidariedade destinada a ajudar países sob pressão migratória.





Em causa estão 420 pedidos. Em vez de os aceitar, Portugal preferiu pagar para que outros países o façam.









O governo justificou a decisão com a pressão migratória e pelo facto de não ter capacidade para receber mais pessoas sem comprometer todo o sistema central.