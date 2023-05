Portugal sob alerta elevado para riscos de incêndio até outubro

Para se inteirar dos indicadores meteorológicos para os próximos dias em Portugal e na europa, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, participou esta manhã na reunião do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, onde ouviu por parte dos especialistas que o verão chegou mais cedo e com ele estão associados os elevados risco de incêndio.





Precisamente neste ponto quase 30 concelhos do Algarve, Interior norte e centro estão sob alerta, num dia em que os termómetros devem subir até uma máxima de 36 graus em Santarém.Mas não só de incêndios se foca a preocupação do governo.

A escassez de água é também um problema, agravando a questão, sendo que a percentagem de água no solo apresenta-se já seca deficitária.





Seca que se faz sentir por cá, mas também em Espanha, França, Itália e Grécia, com índices elevados de risco de incêndios florestais durante os próximos meses.