Portugal tem 40 albufeiras com metade do armazenamento de água

As 13 albufeiras das bacias do Sado e do Arade estão ainda acima dos 40% da capacidade, mas há oito barragens nos rios Cávado e Mira com números inferiores. No Cávado 38,4 % e no Mira 38. Em todo o país é nos extremos norte e sul que estão os casos mais graves.