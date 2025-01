O secretário-geral do PS acusa o Governo de ser "profundamente incompetente" e de não ter "uma visão e um desígnio para o país", apontando como exemplo a forma como tem gerido o Serviço Nacional de Saúde.

Em Vila Nova de Famalicão, num almoço de apresentação da candidatura de Eduardo Oliveira à Câmara local, Pedro Nuno Santos classificou o Executivo de Luís Montenegro como o Governo do setor privado na Saúde.



Pedro Nuno Santos apela à mobilização do partido para concretizar a "grande tarefa" de ganhar as autárquicas e renovar a sua proposta política para o país.