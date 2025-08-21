Portugal viveu "uma das ondas de calor mais intensas"
Pedro Sarmento Costa - Lusa
A onda de calor que atravessou Portugal e inflamou o fogo no centro e no norte do país durou pelo menos dez dias e não teve o mesmo comportamento em todo o território.
São estudos e cálculos que os cientistas ainda fazem nesta altura para perceber exatamente o que aconteceu. Mas esta não foi a maior vaga de calor que o país já viveu.
A onda de calor e os fogos gigantes e prolongados que se lhe juntaram vão ter implicações na seca.
O país, avisa João Santos, tem mesmo que se preparar para a falta de água nos próximos tempos. Um estado do país que será cada vez mais permanente.