Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Portugal viveu "uma das ondas de calor mais intensas"

por Antena 1

Pedro Sarmento Costa - Lusa

A onda de calor que atravessou Portugal e inflamou o fogo no centro e no norte do país durou pelo menos dez dias e não teve o mesmo comportamento em todo o território.

Ouvido esta manhã pela Antena 1, o climatologista da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, João Santos, diz que Portugal já viveu ondas de calor que duraram mais tempo, mas é preciso também perceber qual foi exatamente a intensidade desta nova vaga de temperaturas altas.

São estudos e cálculos que os cientistas ainda fazem nesta altura para perceber exatamente o que aconteceu. Mas esta não foi a maior vaga de calor que o país já viveu.

A onda de calor e os fogos gigantes e prolongados que se lhe juntaram vão ter implicações na seca.

O país, avisa João Santos, tem mesmo que se preparar para a falta de água nos próximos tempos. Um estado do país que será cada vez mais permanente.

