Possível "surto" de verão de mpox. DGS avisou que havia uma "tendência crescente" de casos

Portugal poderá estar a atravessar um surto localizado de mpox, admitem dois responsáveis pelo rastreio desta infeção. Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontava para 66 casos recentes, mas os responsáveis sublinham que é comum haver um aumento de infeções durante e após o verão. No início do ano, a Direção-Geral de Saúde referia à RTP Antena 1 que havia uma "tendência crescente" da doença.