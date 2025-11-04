País
"Postes de alta tensão aqui? Não! moradores de Bairro em Cacilhas de Oeiras pedem enterramento
Os moradores de um bairro cooperativo em Cacilhas de Oeiras querem o enterramento imediato de uma linha de alta tensão que foi desviada para perto das suas casas; dizem ser para poupar uma urbanização atualmente em fase de construção.
DR
Questionada pela Antena 1, a Câmara Municipal de Oeiras diz ter recomendado o enterramento desta linha de alta tensão junto da E-Redes que é a "responsável pela infraestrutura e pela apreciação e fiscalização dos projetos de infraestruturas elétricas e de iluminação pública no ambito das obras da urbanização em curso".