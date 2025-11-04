"Postes de alta tensão aqui? Não! moradores de Bairro em Cacilhas de Oeiras pedem enterramento

Os moradores de um bairro cooperativo em Cacilhas de Oeiras querem o enterramento imediato de uma linha de alta tensão que foi desviada para perto das suas casas; dizem ser para poupar uma urbanização atualmente em fase de construção.

Arlinda Brandão

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra após receber uma providencia cautelar dos moradores decidiu ordenar a suspensão destes trabalhos, mas com os dois postes de alta tensão já instalados nos novos locais no Bairro, a população pede agora que sejam substituidos pelo enterramento da linha, receando o ruído e impactos na saúde.

Questionada pela Antena 1, a Câmara Municipal de Oeiras diz ter recomendado o enterramento desta linha de alta tensão junto da E-Redes que é a "responsável pela infraestrutura e pela apreciação e fiscalização dos projetos de infraestruturas elétricas e de iluminação pública no ambito das obras da urbanização em curso".

A Rádio Pública já pediu esclarecimentos à E-Redes aguardando uma resposta.
