Póvoa de Lanhoso. Bombeiros procuram dominar incêndio nas próximas horas

Dos vários incêndios rurais que ocorreram durante o dia de sábado, os fogos de Loulé e Póvoa de Lanhoso foram os que mais mobilizaram meios nas últimas horas.





A norte, um fogo de grandes dimensões em Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, levou à retirada de uma centena de pessoas do DiverLanhoso, um parque de desportos radicais.





Ao final da tarde, perto das 18h00, estavam no terreno 230 operacionais, apoiados por mais de 70 veículos e cinco meios aéreos.







Dominada uma das frentes ativas, os bombeiros querem dominar nas próximas horas a outra frente, com cerca de 1,5 quilómetros de extensão. Para além da situação junto ao parque, não houve para já mais habitações ou povoações em risco com este incêndio.







Marinha Esteves, segunda comandante operacional, refere que o incêndio poderá ficar dominado já nas próximas horas, mas que as autoridades se vão manter no terreno durante a noite para assegurar a vigilância de pontos quentes.



Deste incêndio resultaram três feridos ligeiros que foram transportados para o hospital de Braga. Tratam-se de três bombeiros com entorses ou que foram assistidos por inalação de fumo, segundo confirmou a responsável.







Já a sul a situação era mais preocupante ao final do dia. Às 18h00 estavam mais de cinco centenas de operacionais no terreno a combater as chamas de um incêndio que começou no concelho de Loulé, no Algarve, mas que já se estendeu ao distrito vizinho de Beja.







O fogo deflagrou esta manhã em Ameixal e continuava com duas frentes ativas. Ainda que o vento não facilite a tarefa dos bombeiros, o responsável das operações da Proteção Civil Miguel Oliveira, considerava que o fogo não deverá obrigar a evacuar aldeias, uma vez que lavra sobretudo numa zona de mato e de eucaliptal.