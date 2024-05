O Presidente da República esteve no armazém a onde chegam os contributos de todos os portugueses para o Banco Alimentar contra a Fome. Falando aos jornalistas considerou a pobreza um "fracasso coletivo" e revelou que na próxima semana vai reunir com o Governo e com a autarquia de Lisboa para falar dos sem-abrigo, sabendo que o número de pessoas sem teto tem vindo a aumentar.