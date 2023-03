PR deixou "palavra de gratidão" a militares feridos em Santa Margarida

Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se ao final da manhã ao Hospital de São José, em Lisboa, acompanhado da ministra da Defesa, Helena Carreiras, e do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general Nunes da Fonseca, e do chefe do Estado-Maior do Exército, general Mendes Ferrão.

"Vim porque não há nada como ver a realidade e dar uma palavra de gratidão a quem cumpriu a sua missão num momento inesperadamente difícil e que só não foi mais grave porque as consequências não são tão graves como se imaginava", afirmou o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, em declarações aos jornalistas no final da visita.

Sobre os feridos que visitou -- três feridos ligeiros que vieram do Hospital de Abrantes -- disse que os encontrou bem e como bom estado de espírito e que os exames não revelaram problemas graves oftalmológicos nem de audição, devendo ser em breve transferidos para o Hospital das Forças Armadas, tal como os inicialmente considerados em estado de grave, que se encontram em Coimbra.

Questionado sobre as causas do acidente, o Presidente da República disse que já se iniciaram "as diligências", pelo que será prematuro avançar para já conclusões.

"Como em tudo na vida, no meio de muitos casos sem acidentes, há um acidente", lamentou.