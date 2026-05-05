PR destaca importância da língua portuguesa e a sua natureza pluricontinental

"Unindo países e culturas espalhadas pelo mundo, a Língua Portuguesa é um instrumento de comunicação e influência, um ativo cultural, estratégico e económico, um tesouro que as vidas dos seus falantes não podem dispensar ou desvalorizar", realçou António José Seguro numa mensagem divulgada na página da Presidência da República.

Para o chefe de Estado, o Dia da Língua Portuguesa "deve, de uma forma especial, celebrar os fundadores e recriadores de Camões a José Saramago, passando por Jorge Amado e Cecília Meireles, Luandino Vieira e Mia Couto, Eça de Queirós e Sá de Miranda, Noémia de Sousa e João Vário, Machado de Assis e Sophia de Mello Breyner, Adélia Prado e Carlos Drummond de Andrade, Cesário Verde ou Fernando Pessoa.

"Se a eles coube enriquecer o idioma e diversificá-lo sem perder o essencial da sua identidade plural, a nós cabe defender essa herança e fazer com que o Português seja uma língua preparada para o futuro", é destacado na mensagem.

António José Seguro destaca também o "poder extraordinário de autores, leitores, jornalistas, editores, professores, estudantes, atores e falantes em geral: "o de prolongar a vida da Língua Portuguesa e de, diariamente, a enriquecer no respeito pela sua história e pelos seus grandes criadores do passado e do presente".

"Quando buscamos um traço de união entre culturas e visões do mundo tão diferentes e complementares, é na Língua Portuguesa que nos encontramos. É nela que somos quem somos e que nos realizamos como membros de uma comunidade que hoje, onde quer que esteja, festeja a sua Língua", refere.

A CPLP comemora, desde 20 de julho de 2009, a 05 de maio o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP, instituído pela XIV Reunião Ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade.