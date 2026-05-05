País
Dia Mundial da Língua Portuguesa. Ciência e imigrantes nas preocupações de Sampaio da Nóvoa
O professor jubilado, antigo embaixador de Portugal na UNESCO e ex-candidato presidencial considera que há um "problema grave" nas ciências em que a língua inglesa se sobrepõe a outros idiomas. Aponta também um desafio: a aprendizagem de português como forma de integração de imigrantes.
Neste dia instaurado pela UNESCO em 2019, António Sampaio da Nóvoa afirma à RTP Antena 1 que a data "tem de ser mais que um festejo simbólico" e pede uma "consciência" sobre a língua portuguesa, na política e na cidadania.
Falando de uma "base central do passado e do futuro" e na necessidade de lhe dar uma outra "dimensão e projeção", o professor catedrático jubilado reconhece valor numa geração de escritores, mas sublinha problemas na ciência.
Falando de uma "base central do passado e do futuro" e na necessidade de lhe dar uma outra "dimensão e projeção", o professor catedrático jubilado reconhece valor numa geração de escritores, mas sublinha problemas na ciência.
"Acho que na área das letras podemos estar satisfeitos", mas aponta o dedo a um "problema grave" na ciência: diz que o inglês não pode ser uma "língua totalitária", mesmo compreendendo que seja universal.
"Temos que afirmar o português como língua de ciência, conhecimento e cultura científica", sublinha Sampaio da Nóvoa no Ponto Central da Antena 1, acrescentando que "isso é absolutamente decisivo para o nosso futuro".
Imigrantes aprenderem português: "forma de integração e cultura"
O antigo embaixador de Portugal da UNESCO, que teve um papel central a promover e a celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, considera que se colocam novos desafios na sua aprendizagem.
Além do ensino do português no estrangeiro e da passagem entre gerações, "temos que falar de uma outra realidade, que são os que vêm para Portugal, os imigrantes", refere António Sampaio da Nóvoa.
O professor sublinha a importância "como uma forma de integração, de cultura, de estarem connosco".
Sampaio da Nóvoa, que foi candidato presidencial em 2016, considera ainda que a língua portuguesa deve ser trabalhada no domínio digital. Poderá ouvir a entrevista completa no Ponto Central, do Programa da Manhã desta terça-feira, aqui.