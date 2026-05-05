Dia Mundial da Língua Portuguesa. Ciência e imigrantes nas preocupações de Sampaio da Nóvoa

"Acho que na área das letras podemos estar satisfeitos", mas aponta o dedo a um "problema grave" na ciência: diz que o inglês não pode ser uma "língua totalitária", mesmo compreendendo que seja universal. , mas aponta o dedo a um, mesmo compreendendo que seja universal.

"Temos que afirmar o português como língua de ciência, conhecimento e cultura científica", sublinha Sampaio da Nóvoa no Ponto Central da Antena 1, acrescentando que "isso é absolutamente decisivo para o nosso futuro".

Imigrantes aprenderem português: "forma de integração e cultura"

O antigo embaixador de Portugal da UNESCO, que teve um papel central a promover e a celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, considera que se colocam novos desafios na sua aprendizagem.





"temos que falar de uma outra realidade, que são os que vêm para Portugal, os imigrantes", refere António Sampaio da Nóvoa. Além do ensino do português no estrangeiro e da passagem entre gerações,, refere António Sampaio da Nóvoa.

O professor sublinha a importância "como uma forma de integração, de cultura, de estarem connosco".





Ponto Central, do Programa da Manhã desta terça-feira, Sampaio da Nóvoa, que foi candidato presidencial em 2016, considera ainda que a língua portuguesa deve ser trabalhada no domínio digital. Poderá ouvir a entrevista completa no, do Programa da Manhã desta terça-feira, aqui

Neste dia instaurado pela UNESCO em 2019, António Sampaio da Nóvoa afirma à RTP Antena 1 que a data, na política e na cidadania.Falando de uma "base central do passado e do futuro" e na necessidade de lhe dar uma outra "dimensão e projeção", o professor catedrático jubilado reconhece valor numa geração de escritores, mas sublinha problemas na ciência.