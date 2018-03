PR diz que é preciso "retirar consequências" do relatório sobre incêndios

RTP21 Mar, 2018, 12:49 / atualizado em 21 Mar, 2018, 14:21 | País

De acordo com o Presidente da República, "algumas recomendações vão além das recomendações do primeiro relatório porque a realidade examinada é outra, posterior".



Por essa razão, diz Marcelo Rebelo de Sousa, "se porventura, nessa ponderação, a AR ou o Governo entenderem que há aspetos a rever ou a retocar no que já foi feito, em função do novo relatório, sabem que contam com o apoio do Presidente da República".



Questionado sobre a possibilidade de a Proteção Civil ter falhado, o PR remeteu-se ao silêncio.



Olhando para o futuro, o Marcelo Rebelo de Sousa diz que "este relatório chega muito a tempo, conjuntamente com o que tem sido feito nos últimos meses, de retirar as conslusões e de algumas das suas recomendações serem tomadas em linha de conta"."Todos sabemos", acrecentou o PR, "que há uma parte das recomendações que implicam reestruturações que aliás o Governo já começou a fazer avançar, que são de médio-prazo. Depois há outras decisões do Governo e outras atuações administrativas, de aplicação da lei, que são de curto-prazo".