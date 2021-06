PR pede alguma paciência nestes momentos "do final do processo pandémico"

Disse o PR que "estamos nessa transição, em que temos a vacinação a avançar e a prazo curto - poucos meses - temos a noção de que há condições para cobrir a população portuguesa, mas ao mesmo tempo temos ainda um número elevado de casos, com menor gravidade porque não se traduz em mortos e porque, embora seja grande a pressão nos cuidados intensivos e internamentos, não tem nada a ver com os números que conhecemos há poucos meses".



Disse ainda Marcelo Rebelo de Sousa que "estamos com números que significam que o caminho que está a ser seguido é o adequado - vacinar, vacinar, vacinar - e ao mesmo tempo", a abrir a economia e a sociedade, "pedindo às pessoas que são impacientes que percebam que esta fase de transição" tem que ser "vivida com essa paciência própria dos momentos que consideramos de aproximação do final do processo pandémico".