Praia da Nazaré com banhos interditos devido a problemas na conduta de saneamento

A medida foi tomada, segundo a autarquia da Nazaré, no distrito de Leiria, na sequência da "deteção de uma obstrução na conduta de saneamento, junto à Praça Manuel Arriaga", que determinou "a interdição de banhos na Praia da Nazaré, na zona norte, como medida preventiva".

Em comunicado, a autarquia explicou que o incidente foi motivado por uma escorrência de efluentes com duração aproximada de uma hora e meia.

O problema foi "imediatamente comunicado às entidades competentes" e desencadeadas, "de forma célere, as ações necessárias para resolução da situação e minimização de eventuais impactos", esclareceu a autarquia em comunicado.

De acordo com a Câmara Municipal, foram recolhidas amostras de água para análise, encontrando-se o município a aguardar os resultados, que deverão ser emitidos pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge durante o dia de quarta-feira.

Esta é segunda interdição da praia a banhos desde o início do mês, depois de na primeira sexta-feira de agosto os banhos terem sido proibidos devido a uma falha técnica que originou uma descarga nos esgotos pluviais e maus cheiros.

A proibição foi levantada na noite de sábado, depois de conhecido o resultado nas análises feitas à água, mas pelo menos 116 pessoas foram assistidas na Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria com sintomas relacionados com a contaminação da água.

Segundo a ULS foram assistidas 72 crianças e jovens e 44 adultos, cujos sintomas apresentados se prendiam especialmente com vómitos, náuseas e diarreia.