Praias de Sintra a precisarem de intervenção urgente para não comprometer época balnear
As sucessivas tempestades que atingiram o país nas últimas semanas provocaram estragos significativos no litoral do concelho de Sintra. É uma situação sem memória de ter acontecido com tantos impactos em que o vento forte e a agitação marítima deixaram praias praticamente sem areal e com blocos de rocha caídos das arribas.
Fotografia: Câmara Municipal Sintra (vereador Francisco Duarte)
As praias do Magoito e de São Julião foram as mais atingidas por derrocadas e existem muitos outros pontos criticos de perigo.
A Câmara Municipal de Sintra e a Agência Portuguesa do Ambiente estão a avaliar a situação para avançarem obras o mais depressa possível, com verbas do governo.
Em declarações à rádio pública, Francisco Duarte o vereador com o pelouro das obras municipais e sustentabilidade ambiental reconhece que o desafio é grande para que na próxima época balnear estas e outras praias do concelho possam ser abertas ao público em segurança.
O litoral de Sintra não foi poupado pelo mau tempo; existem muitas zonas interditas com situações de arribas instáveis. As autoridades fazem um apelo para que as pessoas não se aproximem destes locais à beira-mar onde a segurança pode estar comprometida.