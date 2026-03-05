Praias de Sintra a precisarem de intervenção urgente para não comprometer época balnear

Fotografia: Câmara Municipal Sintra (vereador Francisco Duarte)

Dos 30 quilómetros de costa do concelho de Sintra, os 11 quilómetros de orla costeira da freguesia de São João das Lampas são os mais afetados.

As praias do Magoito e de São Julião foram as mais atingidas por derrocadas e existem muitos outros pontos criticos de perigo.



A Câmara Municipal de Sintra e a Agência Portuguesa do Ambiente estão a avaliar a situação para avançarem obras o mais depressa possível, com verbas do governo.

Em declarações à rádio pública, Francisco Duarte o vereador com o pelouro das obras municipais e sustentabilidade ambiental reconhece que o desafio é grande para que na próxima época balnear estas e outras praias do concelho possam ser abertas ao público em segurança.



O litoral de Sintra não foi poupado pelo mau tempo; existem muitas zonas interditas com situações de arribas instáveis. As autoridades fazem um apelo para que as pessoas não se aproximem destes locais à beira-mar onde a segurança pode estar comprometida.

