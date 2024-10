Preço do gás aumenta a partir de hoje

De acordo com a ERSE, o impacto na fatura do gás natural, incluindo taxas e impostos, “”.Já, disse o regulador, lembrando que “o preço final da fatura de fornecimento de gás natural, quer no mercado regulado, quer no mercado livre, inclui o valor relativo às tarifas de Acesso às Redes, reguladas pela ERSE, que refletem a utilização coletiva das infraestruturas de redes”.A Galp anunciou, no final de agosto, que a fatura da eletricidade e do gás vai ficar, em média, 9% e 16% mais cara para os seus clientes, a partir de hoje, refletindo o aumento do custo de aquisição de energia.