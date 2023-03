Preços dos alimentos. Governo quer sancionar práticas abusivas

No cabaz de bens essenciais, produtos como as cebolas viram a margem de lucro aumentar 52% no último ano. Nas laranjas a subida foi de 48%.



Cenouras e carne de porco aumentaram a margem de lucro em 45% e nos ovos 43%.



O Governo garante que vai ser inflexível com situações anómalas nos preços dos alimentos.



O ministro da Economia lembra que a inflação está a descer, mas que os produtos alimentares não estão a acompanhar esta descida.