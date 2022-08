Prejuízos das chamas na Serra da Estrela. Governo ouve autarcas

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

À entrada para a reunião com os autarcas da Serra da Estrela, em Manteigas, o ministro da Administração Interna sublinhou esta segunda-feira que "a responsabilidade" do Governo "é de compreender as dificuldades e fazer tudo o que puder e o que estiver ao alcance para apoiar aqueles que precisam".