Prejuízos nos incêndios ascendem a 500 milhões de euros

RTP 03 Jul, 2017, 11:28 / atualizado em 03 Jul, 2017, 14:54 | País

De acordo com o relatório assinado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, os danos imediatos que exigem uma resposta de emergência têm um valor estimado de 193 milhões de euros. Repartem-se pelas questões de habitação particular, floresta, atividades económicas, agricultura, infraestruturas e equipamentos municipais, rede viária nacional e proteção civil.



Este primeiro grupo de medidas a avançar representa 38 por cento do custo total apurado e pretende assegurar as condições básicas para reposição da vida normal dos cidadãos.



Foram afetadas total ou parcialmente 481 habitações particulares, sendo 169 de primeira habitação, 205 de segunda habitação e 117 habitações devolutas. Correspondem a um prejuízo de 27 milhões de euros.



O Executivo contabilizou ainda 49 empresas afetadas, com implicações diretas em 374 postos de trabalho. Os danos provocados em termos de atividade económica são de 31 milhões de euros.





Relançar a economia e prevenção de riscos

De acordo com o relatório, a Autoridade Nacional de Proteção Civil reportou 4,5 milhões de euros de gastos com a mobilização de meios de combate aos incêndios.Em termos de infraestruturas e equipamentos municipais há um dano estimado de 21 milhões de euros, enquanto que os custos estimados para a reparação dos danos na rede viária nacional ascendem a 2,5 milhões de euros.Na agricultura, o valor global de prejuízos é de 21 milhões de euros.Os cinco grandes incêndios ocorridos em 17 de Junho contabilizam de forma conjunta cerca de 45.979 hectares ardidos, em: Sertã, Góis, Pampilhosa da Serra, Penela, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande.No caso de Pedrógão Grande ardeu 81 por cento da área florestal. Em Figueiró dos Vinhos ardeu 66 por cento da floresta e em Castanheira de Pera 56 por cento.Num segundo grupo de medidas, que representa 62 por cento do total apurado, foram incluídas medidas de prevenção e relançamento da economia, nas áreas de floresta, relançamento da economia e prevenção e gestão de riscos. Medidas que totalizam um valor de 303 milhões de euros.“Tendo em consideração a dimensão e a gravidade do evento registado em termos da intensidade dos prejuízos para a floresta, entende-se que será oportuno desenvolver um projeto piloto de gestão florestal na Região Centro, com incidência especial nos concelhos afetados”, pode ler-se no relatório. Uma medida que o próprio primeiro-ministro já veio anunciar.Um projeto que deverá orientar-se para uma visão a longo prazo da gestão da floresta portuguesa e em que se conta com uma forte participação financeira de proprietários privados. Estima-se que o custo total deste projeto ascenda aos 100 milhões de euros.Para reduzir o risco de incêndios na Região Centro serão desenvolvidas diversas medidas de prevenção e gestão de risco, com um investimento estimado de 20 milhões de euros.Em causa, a implementação de um sistema de videovigilância florestal, sistema de aviso às populações, georreferenciação de meios operacionais, aquisição de viaturas operacionais e equipamentos de proteção individual, entre outras.