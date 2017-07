Incêndio de Pedrogão destruiu 500 casas

Em relação aos trabalhos de reconstrução, aquele membro do Governo explicou que vai ser dada prioridade à primeira habitação.



Este e outros temas estarão em cima da mesa, esta segunda feira, na reunião entre o Governo e os autarcas dos sete municípios, afetados pelos incêndios de há duas semanas.



Nelson de Sousa espera um rápido consenso com o Poder Local sobre o montante dos prejuízos.



A reunião está marcada para as 10h30, nos Paços do Concelho de Figueiró dos Vinhos, com os presidentes das câmaras de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra, Góis, Sertã e Penela.



Nesta reunião, será apresentado o inventário dos danos causados pelos incêndios de junho nestes sete concelhos, assim como o plano de ação.



Em causa estão 169 casas de primeira habitação, mais 205 imóveis, 177 casas devolutas, infraestruturas de 48 empresas que implicam o emprego de 372 trabalhadores.