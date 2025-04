A reportagem Salvar para Nascer, da autoria de Silvana Cunha, com Pedro Pessoa, Guilherme Colaço, Fábio Siquenique e Emanuel Prezado, venceu o Prémio de Jornalismo em Saúde, na categoria de Televisão, atribuído pela Apifarma e pelo Clube de Jornalistas.



Esta grande reportagem foi emitida no programa Linha da Frente.



Na Categoria de Rádio, Camila Vidal venceu o prémio com o trabalho "O turno infinito", emitido na Antena 1.