Prescreveu mais um crime atribuído a Salgado no processo Espírito Santo

Foto: André Kosters - Lusa

Morais Pires e Machado da Cruz também vão beneficiar com prescrições de crimes.



Ricardo Salgado foi acusado inicialmente de 65 crimes, mas já chegou ao inicio do julgamento com apenas 62. Trata-se de associação criminosa, corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, infidelidade, manipulação de mercado, branqueamento de capitais e falsificação de documento.



Este crime de falsificação de documento que agora prescreveu foi alegadamente cometido em 28 de fevereiro de 2014, data em que começou a contar o prazo.