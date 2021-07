Presente ao tribunal o suspeito de terrorismo detido pelo SEF em Loures

Esses mesmos atos estarão relacionados com terrorismo, nomeadamente com o tráfico de heroína para financiamento de organizações terroristas.



O cidadão indiano foi detido esta terça-feira na via pública, com um passaporte falso.



Está à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.