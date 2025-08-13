Presidenciais. Cotrim de Figueiredo anuncia candidatura a Belém

"Posso anunciar que sim, sou candidato à Presidência da República nas eleições que terão lugar em 2026", anunciou João Cotrim Figueiredo em entrevista à SIC.





Cotrim disse querer fazer uma "candidatura mais abrangente", para além da Iniciativa Liberal, e "abri-la a toda a gente que consiga imaginar um Portugal diferente do que ele é hoje".



O antigo líder da IL disse ter a certeza de que as "obras grandes nascem sempre do sonho ou da imaginação de alguém ou de alguéns, de grupos de pessoas, que pensam um bocadinho mais à frente e um bocadinho maior do que outros".



"Eu olho para este país e gostava que fosse um país mais avançado, menos cinzento, menos bafiento, mais arejado, que fosse muito mais moderno, onde se pudessem criar grandes obras de cultura, de conhecimento", referiu.



Cotrim Figueiredo disse ter recebido "centenas de mensagens de pessoas de muitos partidos", que o incentivaram a avançar e concordaram que "isto podia ser bastante melhor e diferente".



"Eu sei que não estou nisto sozinho e imagino aquela faixa do eleitorado - especialmente a mais dinâmica, o mais jovens - a olhar para a atual oferta de candidatos que se perfilam nestas presidenciais e a não se reverem", referiu.



Nas últimas eleições presidenciais, em janeiro de 2021, o candidato apoiado pela IL, Tiago Mayan Gonçalves, ficou em sexto lugar, com 3,22% e 134 mil votos.



Para estas eleições presidenciais, a atual líder da IL, Mariana Leitão, já tinha anunciado uma candidatura a Belém, que acabou por retirar quando decidiu concorrer à presidência do partido.



Até ao momento, já formalizaram a intenção de intenção de concorrer às eleições presidenciais de janeiro de 2026 o antigo presidente do PSD, Luís Marques Mendes, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, o antigo secretário-geral do PS António José Seguro, e o ex-deputado do PCP António Filipe.







