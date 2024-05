Presidente da Águas de Portugal apresentou a demissão

José Furtado terá justificado a decisão com a vontade de abraçar outros desafios profissionais após quatro anos da Presidência na Águas de Portugal.



Nos últimos dias soube-se que se opôs ao pagamento de um dividendo extraordinário de 100 milhões de euros ao Estado, uma operação que permitiu melhorar as contas públicas de 2023 e que terá sido feita por iniciativa do Ex-Ministro das Finanças, Fernado Medina.



O anterior Governo, que já estava em gestão, ter-se-à comprometido a garantir um aumento de capital assim que a empresa pública precisasse do dinheiro, mas o atual ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, decidiu entretanto, travar a operação.