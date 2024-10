Presidente da Câmara da Amadora pede que Governo tome posição sobre desacatos

"É preciso e é urgente que o Governo tome uma posição também sobre isto. A própria PSP [Polícia de Segurança Pública] precisa que o Governo se envolva nestas matérias", disse o autarca.

Vítor Ferreira (PS) falava à agência Lusa a propósito dos desacatos que surgiram na sequência da morte de um morador no bairro do Zambujal, no concelho da Amadora, distrito de Lisboa, após ter sido baleado pela PSP, na segunda-feira.

Notando que os desacatos começaram no seu município, mas já ultrapassaram "todo o território da Amadora", o presidente da Câmara disse que se está agora a falar de "vários problemas em bairros da AML", sendo por isso necessário que "o Governo tenha aqui uma posição".